Новая волна COVID-19 cкажется на продажах смартфонов в Китае

Последняя вспышка коронавирусной инфекции в Китае может резко ударить по продажам смартфонов в этой стране.

Последняя вспышка коронавирусной инфекции в Китае может резко ударить по продажам смартфонов в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Продажи во втором квартале могут упасть на 20% в годовом выражении, полагает исполнительный директор Strategy Analytics Нил Моустон.

Партнер Counterpoint Research Нил Шах ожидает более умеренного сокращения продаж в апреле и мае - на 12-13%. По его мнению, в июне число проданных смартфонов может резко восстановиться на фоне распродаж и отступления пандемии, и если это случится, квартальный спад составит всего 3-4%.

Китай уже несколько дней подряд фиксирует более 20 тыс. новых заражений в сутки. Большая часть новых случаев приходится на Шанхай, где введены жесткие ограничительные меры, негативно влияющие на логистику и потребительские настроения.

Поставки смартфонов в Китае в апреле-июне могут сократиться на 3,4% в годовом выражении, прогнозирует Уилл Вонг из IDC.

Эксперт отметил, что спад продаж главным образом коснется смартфонов на операционной системе Android. С ним согласен Моустон из Strategy Analytics, указавший на ожесточенную конкуренцию в этом сегменте - за долю рынка борются такие крупные компании, как Xiaomi, Oppo и Vivo.

Apple ждет более умеренное снижение продаж, причем вызвано оно будет преимущественно сезонными причинами, так как компания обычно представляет свои флагманские модели ближе к концу года. По мнению Моустона, по итогам текущего года продажи Apple в Китае вполне могут вырасти.