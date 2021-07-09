Новая классификация экономических районов придаст импульс развитию ненефтяного сектора

"Новая классификация экономических районов должна оцениваться прежде всего как результат грандиозной Победы, которую мы одержали в Отечественной войне".

"Новая классификация экономических районов должна оцениваться прежде всего как результат грандиозной Победы, которую мы одержали в Отечественной войне".

Об этом Report заявил экономист-эксперт Амал Гасанли, комментируя указ президента о новом разделении экономических районов страны.

"По результатам 44-дневной войны была полностью обеспечена наша территориальная целостность и возникла новая реальность. В качестве главного приоритета было определено интенсивное восстановление освобожденных от оккупации территорий. Как мы знаем, в период оккупации эти территории активно минировались противником. Этот фактор, в конечном счете, создает серьезные препятствия для проведения реконструкции и восстановления. Тем не менее, благодаря проявленной на уровне главы государства политической воле эта работа продолжается быстрыми темпами.

В этот регион направляются достаточно серьезные финансовые потоки. В этом смысле новая классификация регионов повысит гибкость направляемых на эти территории инвестиций, и обеспечит их более эффективное распределение. А то, что цены на нефть сегодня находятся на комфортном для нас уровне, это в свою очередь, обеспечит устойчивость финансовых потоков", - сказал А.Гасанли.

Эксперт считает, что новая классификация придаст большой импульс успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов: "Историко-географическое положение нашей страны дает ей широкие транспортные и транзитные возможности. Мы живем в стране с плодородными почвами и величественной природой. Это создает серьезную основу для развития сельского хозяйства и туризма. За счет реализуемых в этом направлении проектов значительно возрастают возможности Азербайджана в перспективе стать транспортным хабом, туристическим центром региона и основным поставщиком сельскохозяйственной продукции.

Для Азербайджана, бюджетные доходы которого формируются в основном за счет добычи нефти и газа, развитие ненефтяного сектора является приоритетным направлением. Указ является важным и, самое главное, своевременным шагом в этом направлении. Это решение обеспечит устойчивое экономическое развитие регионов, максимально эффективно используя их потенциал, и даст серьезный толчок развитию ненефтяной экономики страны".

Напомним, 7 июля президент Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Согласно документу, утверждено следующее деление экономических районов Азербайджана:

1.1.Бакинский экономический район (город Баку);

1.2.Нахчыванский экономический район (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);

1.3.Абшерон-Хызинский экономический район (город Сумгайыт, Абшеронский и Хызинский районы);

1.4.Горно-Ширванский экономический район (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шамахинский районы);

1.5.Гянджа-Дашкесанский экономический район (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гейгельский и Самухский районы);

1.6.Карабахский экономический район (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);

1.7.Газах-Товузский экономический район (Агстафинский, Гядабейский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);

1.8.Губа-Хачмазский экономический район (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязаньский и Шабранский районы);

1.9.Лянкяран-Астаринский экономический район (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);

1.10.Центрально-Аранский экономический район (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);

1.11.Миль-Муганский экономический район (Бейляганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);

1.12.Шеки-Загатальский экономический район (Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы);

1.13.Восточно-Зангезурский экономический район (Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы);

1.14.Ширван-Сальянский экономический район (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы);