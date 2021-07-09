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Новая классификация экономических районов придаст импульс развитию ненефтяного сектора

Новая классификация экономических районов придаст импульс развитию ненефтяного сектора "Новая классификация экономических районов должна оцениваться прежде всего как результат грандиозной Победы, которую мы одержали в Отечественной войне".
Бизнес
9 июля 2021 г. 15:45
Новая классификация экономических районов придаст импульс развитию ненефтяного сектора

"Новая классификация экономических районов должна оцениваться прежде всего как результат грандиозной Победы, которую мы одержали в Отечественной войне".

Об этом Report заявил экономист-эксперт Амал Гасанли, комментируя указ президента о новом разделении экономических районов страны.

"По результатам 44-дневной войны была полностью обеспечена наша территориальная целостность и возникла новая реальность. В качестве главного приоритета было определено интенсивное восстановление освобожденных от оккупации территорий. Как мы знаем, в период оккупации эти территории активно минировались противником. Этот фактор, в конечном счете, создает серьезные препятствия для проведения реконструкции и восстановления. Тем не менее, благодаря проявленной на уровне главы государства политической воле эта работа продолжается быстрыми темпами.

В этот регион направляются достаточно серьезные финансовые потоки. В этом смысле новая классификация регионов повысит гибкость направляемых на эти территории инвестиций, и обеспечит их более эффективное распределение. А то, что цены на нефть сегодня находятся на комфортном для нас уровне, это в свою очередь, обеспечит устойчивость финансовых потоков", - сказал А.Гасанли.

Эксперт считает, что новая классификация придаст большой импульс успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов: "Историко-географическое положение нашей страны дает ей широкие транспортные и транзитные возможности. Мы живем в стране с плодородными почвами и величественной природой. Это создает серьезную основу для развития сельского хозяйства и туризма. За счет реализуемых в этом направлении проектов значительно возрастают возможности Азербайджана в перспективе стать транспортным хабом, туристическим центром региона и основным поставщиком сельскохозяйственной продукции.

Для Азербайджана, бюджетные доходы которого формируются в основном за счет добычи нефти и газа, развитие ненефтяного сектора является приоритетным направлением. Указ является важным и, самое главное, своевременным шагом в этом направлении. Это решение обеспечит устойчивое экономическое развитие регионов, максимально эффективно используя их потенциал, и даст серьезный толчок развитию ненефтяной экономики страны".

Напомним, 7 июля президент Ильхам Алиев подписал указ "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике". Согласно документу, утверждено следующее деление экономических районов Азербайджана:

1.1.Бакинский экономический район (город Баку);

1.2.Нахчыванский экономический район (город Нахчыван, Бабекский, Джульфинский, Кенгерлинский, Ордубадский, Садаракский, Шахбузский и Шарурский районы);

1.3.Абшерон-Хызинский экономический район (город Сумгайыт, Абшеронский и Хызинский районы);

1.4.Горно-Ширванский экономический район (Агсуинский, Исмаиллинский, Гобустанский и Шамахинский районы);

1.5.Гянджа-Дашкесанский экономический район (города Гянджа и Нафталан, Дашкесанский, Геранбойский, Гейгельский и Самухский районы);

1.6.Карабахский экономический район (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы);

1.7.Газах-Товузский экономический район (Агстафинский, Гядабейский, Газахский, Шамкирский и Товузский районы);

1.8.Губа-Хачмазский экономический район (Хачмазский, Губинский, Гусарский, Сиязаньский и Шабранский районы);

1.9.Лянкяран-Астаринский экономический район (Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Лянкяранский, Масаллинский и Ярдымлинский районы);

1.10.Центрально-Аранский экономический район (город Мингячевир, Агдашский, Гейчайский, Кюрдамирский, Уджарский, Евлахский и Зардабский районы);

1.11.Миль-Муганский экономический район (Бейляганский, Имишлинский, Саатлинский и Сабирабадский районы);

1.12.Шеки-Загатальский экономический район (Балакенский, Гахский, Габалинский, Огузский, Шекинский и Загатальский районы);

1.13.Восточно-Зангезурский экономический район (Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы);

1.14.Ширван-Сальянский экономический район (город Ширван, Билясуварский, Гаджигабульский, Нефтчалинский и Сальянский районы);

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Версия на азербайджанском языке İqtisadi rayonların yeni təsnifatı qeyri-neft sektorunun inkişafına ciddi təkan verəcək

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