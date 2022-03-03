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Новая кампания от İrşad для НЕЕ!

Новая кампания от İrşad для НЕЕ! Украсить жизнь женщины и сделать ее лучше – в наших руках. Для того чтобы облегчить будни своей даме в помощь приходит техника. И приобрести ее можно по выгодной цене в İrşad.
Бизнес
3 марта 2022 г. 12:36
Новая кампания от İrşad для НЕЕ!

Украсить жизнь женщины и сделать ее лучше – в наших руках. Для того чтобы облегчить будни своей даме в помощь приходит техника. И приобрести ее можно по выгодной цене в İrşad.

Так, с 4 по 8 марта İrşad проводит кампанию по случаю 8 марта - Международного женского дня.

Во время кампании мы предлагаем нашим дамам смартфоны в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и процентов, чтобы они могли делать красивые фотографии и постоянно были на связи со своими близкими. В этот прекрасный день удивите их таким же красочным смартфоном iPhone, как они сами.

Если «Она ценна для тебя, как время», подари ей часы Apple или Honor. Наряду с этими продуктами ты можешь приобрести в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и процентов ноутбуки для быстрого решения любых вопросов, наушники для прослушивания красивой музыки и другие аксессуары.

Женщина делает наш дом красивее. А место для техники - кухня. Пусть в твоем доме работает бытовая техника, которую ты купишь в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии, тогда как дама твоего сердца будет отдыхать и смотреть телевизор, который ты сможешь приобрести на тех же условиях.

Желающих приобрести продукцию İrşad, наряду с выгодными условиями кредита, ждут скидки при покупке наличными, а также кэшбэк при совершении покупок через банковские карты.

Быть в курсе последних новинок от сети магазинов İrşad можно посредством официального сайта www.irshad.az и в социальных сетях.

İrşad, который работает в Азербайджане уже 20 лет, расширил количество брендов и моделей продукции в своем портфеле с целью повышения уровня обслуживания клиентов. За это время с компанией начали сотрудничать такие всемирно известные бренды, как Rowenta, Lenovo, Tefal, Fakir, Panasonic и BOSCH. İrşad также является официальным дистрибьютором брендов Samsung, Xiaomi, Apple в Азербайджане и эксклюзивным дистрибьютором бренда HONOR.

Заказать товары можно также онлайн по номерам (+99477) 777-01-71 (WhatsApp), *0171, а также через сайт https://irshad.az/ или послать SMS-сообщение на номер 7179.

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Версия на азербайджанском языке "İrşad"dan Ona dəyər kampaniya!

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