Новая кампания от İrşad для НЕЕ!

Украсить жизнь женщины и сделать ее лучше – в наших руках. Для того чтобы облегчить будни своей даме в помощь приходит техника. И приобрести ее можно по выгодной цене в İrşad.

Украсить жизнь женщины и сделать ее лучше – в наших руках. Для того чтобы облегчить будни своей даме в помощь приходит техника. И приобрести ее можно по выгодной цене в İrşad.

Так, с 4 по 8 марта İrşad проводит кампанию по случаю 8 марта - Международного женского дня.

Во время кампании мы предлагаем нашим дамам смартфоны в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и процентов, чтобы они могли делать красивые фотографии и постоянно были на связи со своими близкими. В этот прекрасный день удивите их таким же красочным смартфоном iPhone, как они сами.

Если «Она ценна для тебя, как время», подари ей часы Apple или Honor. Наряду с этими продуктами ты можешь приобрести в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и процентов ноутбуки для быстрого решения любых вопросов, наушники для прослушивания красивой музыки и другие аксессуары.

Женщина делает наш дом красивее. А место для техники - кухня. Пусть в твоем доме работает бытовая техника, которую ты купишь в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии, тогда как дама твоего сердца будет отдыхать и смотреть телевизор, который ты сможешь приобрести на тех же условиях.

Желающих приобрести продукцию İrşad, наряду с выгодными условиями кредита, ждут скидки при покупке наличными, а также кэшбэк при совершении покупок через банковские карты.

Быть в курсе последних новинок от сети магазинов İrşad можно посредством официального сайта www.irshad.az и в социальных сетях.

İrşad, который работает в Азербайджане уже 20 лет, расширил количество брендов и моделей продукции в своем портфеле с целью повышения уровня обслуживания клиентов. За это время с компанией начали сотрудничать такие всемирно известные бренды, как Rowenta, Lenovo, Tefal, Fakir, Panasonic и BOSCH. İrşad также является официальным дистрибьютором брендов Samsung, Xiaomi, Apple в Азербайджане и эксклюзивным дистрибьютором бренда HONOR.