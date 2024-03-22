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Nokian Tyres сократит производство шин на фоне забастовок рабочих

Nokian Tyres сократит производство шин на фоне забастовок рабочих Финская компания Nokian Tyres предупредила, что со следующей недели отправит в неоплачиваемый отпуск 350 рабочих, занятых на производстве шин для пассажирских автомобилей.
Бизнес
22 марта 2024 г. 21:14
Nokian Tyres сократит производство шин на фоне забастовок рабочих

Финская компания Nokian Tyres предупредила, что со следующей недели отправит в неоплачиваемый отпуск 350 рабочих, занятых на производстве шин для пассажирских автомобилей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так компания намерена скорректировать объемы производства шин с учетом продолжающихся в стране забастовок. В заявлении Nokian Tyres отмечается, что готовая продукция накапливается на складах, а из-за того, что бастуют сотрудники транспортных и логистических предприятий, нет возможности доставлять произведенные шины заказчикам.

Вынужденный отпуск начнется у рабочих 26 марта и продлится как минимум до 9 апреля. Если за это время забастовки не прекратятся, Nokian Tyres может продлить неоплачиваемый отпуск для рабочих, по закону такой отпуск может составлять до 90 дней. Производитель не сообщает, на сколько сократится объем производства в указанный период.

В настоящее время в Финляндии бастует около 7 тыс. членов профсоюза рабочих SAK. Протестующие требуют от правительства отмены планируемой реформы рынка труда. Реформа, в частности, предусматривает упрощение процедуры увольнения рабочих и ограничение права на проведение политических забастовок. В ходе последнего раунда переговоров представителей профсоюза SAK и министра по делам занятости Арто Сатонена сторонам не удалось прийти к соглашению. В результате профсоюз объявил о продолжении забастовки до конца марта.

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