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Nobel Oil Services усилил Совет директоров

Nobel Oil Services усилил Совет директоров В Совет директоров диверсифицированной группы компаний Nobel Oil Services назначены новые члены, а именно Джеймс (Джим) Коуи и Ричард Дафф.
Бизнес
17 апреля 2021 г. 12:01
Nobel Oil Services усилил Совет директоров

В Совет директоров диверсифицированной группы компаний Nobel Oil Services назначены новые члены, а именно Джеймс (Джим) Коуи (James (Jim) Cowie) и Ричард Дафф (Richard Duff).

Об этом сообщает Report со ссылкой на свои источники.

Обладая более чем 40-летним опытом работы в энергетическом секторе, Д.Коуи в течение 20 лет занимал руководящие должности в BP. В последние годы он занимал должность вице-президента BР по эксплуатации скважин на глобальном уровне (Global Wells Operations), а до этого работал на позициях вице-президента по эксплуатации скважин в Азербайджане, Грузии и Турции, а также в Великобритании и Норвегии (в Северном море).

Р.Дафф имеет 30-летний опыт работы в энергетической отрасли в Великобритании, США и на Ближнем Востоке, из которых 17 лет он проработал в качестве президента стратегических проектов, а также на других должностях в британской Wood Group – одной из ведущих мировых инжиниринговых компаний.

Эймон Горман (Eamon Gorman), внесший свой вклад в развитие компании будучи ранее в составе Совета директоров, покинул свой пост. За исключением вышеуказанного, состав руководства группы компаний Nobel Oil Services остается неизменным.

Nobel Oil Services является многоотраслевой группой компаний, специализирующейся в энергетической сфере и входящей в состав NEQSOL Holding. Nobel Oil Services предоставляет услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и другие услуги.

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Версия на азербайджанском языке “Nobel Oil Services” Direktorlar Şurasını daha da gücləndirib

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