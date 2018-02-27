Nobel Oil Services создала совместное предприятие с GAMA Industry Inc.

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Nobel Oil Services, посредством своей дочерней компании Prokon, создала совместное предприятие с GAMA Industry Inc., глобальной компанией по строительству промышленных объектов.

Как сообщает Report со ссылкой на Nobel Oil Services, новое совместное предприятие Prokon Gama будет совмещать в себе компетенцию обеих компаний для оказания лучших в своем классе услуг на рынке.

Одним из последних проектов, в которых участвует Prokon, является строительство карбамидного завода в Сумгайыте. В число основных клиентов и партнеров компании входят Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), Samsung Engineering, BP, Technip, Norm, Biwater, CTIEC, GAMA Industry Inc.

GAMA Industry Inc. обладает многолетним опытом работы в промышленном строительстве, осуществив более 300 крупномасштабных проектов в Турции, России, Малайзии, Саудовской Аравии, Азербайджане, Казахстане, а также в ряде других стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Европы. В портфель GAMA Industry Inc. входит строительство и установка тепло- и гидроэлектростанций, нефтеперерабатывающих, газоперерабатывающих, нефтехимических, металло- и сталелитейных и цементных заводов, трубопроводов, дамб, подземных транспортных систем и инфраструктурных объектов.

Prokon была создана в Азербайджане в 2012 году как дочернее предприятие по строительству и управлению проектами в составе зарегистрированной в Великобритании Nobel Oil Services.