Ниязи Сарафов: Азербайджанские компании активны в России

Азербайджанские компании активно вовлечены в российскую экономику, в том числе в туристическом секторе.

Азербайджанские компании активно вовлечены в российскую экономику, в том числе в туристическом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на мероприятии, посвященном презентации экспортно-инвестиционного потенциала Удмуртии.

По словам Н.Сафарова, в декабре прошлого года за счет азербайджанских инвестиций в России открылся 5-звездочный санаторий "Источник Железноводск", а в Ессентуках функционирует санаторий "Источник": "Также ведутся работы по реализации проектов строительства торгово-логистического центра в Ростове-на-Дону".

Замминистра отметил, что азербайджанские предприниматели активно участвуют в проводимых в России различных выставках: "Среди них ежегодные выставки "Worldfood", "Prodexpo", "Mosbuild" и другие, где наши местные компании выступают под единым стендом "Made in Azerbaijan". 10 дней назад из Москвы вернулись представители более 30 азербайджанских компаний, принимавших участие в Prodexpo-2022. Надеемся, что переговоры между деловыми кругами на этой выставке приведут к плодотворным результатам".

Н.Сафаров также подчеркнул, что экспорт сельскохозяйственной продукции на российский рынок является одним из самых важных и традиционных для Азербайджана.