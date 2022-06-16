Ниязи Сафаров: На финансирование инвестпроектов выделено 2,7 млрд манатов

На сегодняшний день на финансирование около 41 тыс. инвестиционных проектов предпринимателей в Азербайджане выделено 2,7 млрд манатов.

На сегодняшний день на финансирование около 41 тыс. инвестиционных проектов предпринимателей в Азербайджане выделено 2,7 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на церемонии открытия выставки местных компаний Partners and Business Baku 2022.

По его словам, одним из ключевых моментов в сфере бизнеса является обеспечение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам: "Предоставление льготных кредитов предпринимателям является одним из основных инструментов обеспечения финансовыми ресурсами частного сектора. Развитие предпринимательства в стране, проведение реформ по созданию благоприятной бизнес-среды вытекают из реализуемой Стратегии развития".