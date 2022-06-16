О нас

Ниязи Сафаров: На финансирование инвестпроектов выделено 2,7 млрд манатов

Ниязи Сафаров: На финансирование инвестпроектов выделено 2,7 млрд манатов На сегодняшний день на финансирование около 41 тыс. инвестиционных проектов предпринимателей в Азербайджане выделено 2,7 млрд манатов.
Бизнес
16 июня 2022 г. 12:17
Ниязи Сафаров: На финансирование инвестпроектов выделено 2,7 млрд манатов

На сегодняшний день на финансирование около 41 тыс. инвестиционных проектов предпринимателей в Азербайджане выделено 2,7 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на церемонии открытия выставки местных компаний Partners and Business Baku 2022.

По его словам, одним из ключевых моментов в сфере бизнеса является обеспечение доступа предпринимателей к финансовым ресурсам: "Предоставление льготных кредитов предпринимателям является одним из основных инструментов обеспечения финансовыми ресурсами частного сектора. Развитие предпринимательства в стране, проведение реформ по созданию благоприятной бизнес-среды вытекают из реализуемой Стратегии развития".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Niyazi Səfərov: “Sahibkarların layihələrinin maliyyələşməsinə 2,7 milyard manat vəsait ayrılıb”

Экслюзивные новости

БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
БОС: Пострадавшие в ДТП в Шамахы школьники получат компенсацию
14 июня 2022 г. 17:24
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
Всемирный банк назвал приоритеты по Карабаху
14 июня 2022 г. 14:23
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества
14 июня 2022 г. 10:59
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi