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    Ниязи Сафаров: Азербайджан полностью обеспечит себя товарами строительной промышленности в ближайшие годы

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Как строительная, так и машиностроительная отрасли направлены на реализацию ряда социальных проблем. Азербайджан полностью обеспечит себя товарами строительной промышленности в ближайшие годы.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, выступая на панели "Строительство и машиностроение" Бизнес-форума ЕС-Азербайджан.

    По его словам, на сегодняшний день страна обеспечивает себя полностью лишь некоторыми строительными товарами, однако в ближайшие годы ситуация изменится. "Производство строительных материалов в стране увеличилось на 47%, цемента - на 24%, кирпича - на 48%", - добавил он. 

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