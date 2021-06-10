Nissan запускает программу газификации автомобилей

Первый этап программы по трансформации нефтяных двигателей будет реализовываться в Мехико, штате Мексика и Пуэбла

Nissan Mexicana объявила о запуске программы перехода на сжиженный (СПГ/LPG) и компримированный природный газ (КПГ/CNG), доступной для пикапов Nissan NP300, городских хетчбэков Nissan March (в Европе Nissan Micra), минивэнов Nissan Urvan и коммерческих автомобилей Nissan с V-образным двигателем.

Как передает Report, об этом сообщает auto-gas.net.

Программа установки газо-баллонного оборудования (ГБО) осуществляется совместно с компанией Gazo и распространяется на модели, продаваемые на местном рынке с 2020 года.

«Эта [программа стала] результатом многолетних испытаний и накопленного опыта, который включает в себя все лучшее из японского машиностроения и мексиканского производства», — сказал Херардо Фернандес, директор по продажам Nissan Mexicana.

Процесс газификации занимает три дня и осуществляется у сертифицированного поставщика Nissan. Основные преимущества проекта включают в себя возможность ежедневно эксплуатировать автомобиль в соответствии с действующим законодательством штата Мексика и города Мехико, экономию топлива и высокую производительность для тех владельцев, которые ежедневно используют свои авто как источник дохода.

Инвестиции в установку ГБО окупаются за короткий период времени, отмечают в Nissan Mexicana.

Первый этап программы по трансформации нефтяных двигателей будет реализовываться в Мехико, штате Мексика и Пуэбла. В ходе реализации второго этапа новой услугой смогут воспользоваться заказчики в штатах Тласкала и Гуанахуато. В этих местах модернизация топливной системы будет возможна не только для клиентов-индивидуалов, но и для компаний, имеющих собственные автопарки.

На данный момент в Мексике действует около 25 сертифицированных мастерских, где клиенты могут заказать переоборудование своих авто. Nissan планирует охватить новой услугой все регионы страны в течение следующих нескольких лет.

Как сообщалось ранее, мексиканский город Гуанахуато переводит коммунальные авто с бензиновым двигателем на СУГ.