Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault

Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.

По информации газеты, планируются прекращение сотрудничества в производственной и инженерно-технической сферах и перестановки в правлении Nissan. Вместе с тем, издание отмечает, что разрыв сотрудничества приведет к необходимости поиска новых партнеров для работы в условиях конкуренции.

Напомним, Карлос Гон находился под следствием в Японии с ноября 2018 года — тогда Nissan обвинил председателя совета директоров в финансовых махинациях, впоследствии к обвинениям присоединились Renault и Mitsubishi. Его дважды освобождали под залог.

31 декабря Гон подтвердил свое местонахождение и заявил, что бежал от «несправедливого и политического преследования», которому подвергался в Японии. У Ливана нет договора об экстрадиции с Японией.