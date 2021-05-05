Nissan продает свою долю в Daimler

Японский автоконцерн Nissan объявил о продаже принадлежащих ему акций германского производителя автомобилей Daimler на сумму около 1,19 млрд евро в целях укрепления своего финансового положения.

Японский автоконцерн Nissan объявил о продаже принадлежащих ему акций германского производителя автомобилей Daimler на сумму около 1,19 млрд евро в целях укрепления своего финансового положения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, тем самым Nissan присоединился к французскому автопроизводителю Renault, который в марте продал свою долю в Daimler. Стоимость сделки составила 1,14 млрд евро. Благодаря продаже своей части акций в Daimler, как пишет Bloomberg, Nissan пытается восстановить прибыльность и пересмотреть свой портфель акций после того, как арест бывшего главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в 2018 году негативно сказался на финансовом положении компании.