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Nissan приостановит производство на одном из заводов в Японии

Nissan приостановит производство на одном из заводов в Японии

Автоконцерн Nissan приостановит производство на одном из своих заводов в Японии в связи с перебоями поставок комплектующих из Китая, где выявлена вспышка коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Nikkei.

По ее сведениям, речь идет о предприятии в юго-западной префектуре Фукуока, где собираются в том числе автомобили, идущие на экспорт. Завод стал испытывать нехватку деталей, поставляемых из КНР, поскольку там действуют различные меры по предотвращению распространения нового заболевания, в результате чего некоторые производственные цепочки нарушены.

Сборочные линии на заводе в Фукуоке будут приостановлены в период с 14 по 17 февраля, пока детали не начнут вновь поступать из Китая. На этом предприятии производится около 400 тысяч автомобилей в год.

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