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Nissan огласил сроки полного перехода на выпуск электромобилей

Nissan огласил сроки полного перехода на выпуск электромобилей В 2023 финансовом году около 60% выпускаемых корпорацией автомобилей будут электрическими
Бизнес
27 января 2021 г. 15:59
Nissan огласил сроки полного перехода на выпуск электромобилей

Японская автомобильная корпорация Nissan к началу 2030-ых годов перейдет на выпуск только электромобилей.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном компанией в среду пресс-релизе.

"Компания Nissan Motor поставил цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Как часть этих усилий, к началу 2030-ых годов каждый новый автомобиль Nissan на ключевых рынках будет заряжаться электричеством", — отмечается в пресс-релизе.

По словам компании, со 100-процентным предложением всех новых автомобилей на электричестве на ключевых рынках Японии, Китая, США и Европы к началу 2030-ых годов, Nissan также будет среди лидеров перехода к технологиям электромобилей.

В прошлом году в Nissan заявили, что в 2023 финансовом году около 60% выпускаемых автомобилей будут электрическими.

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