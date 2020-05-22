Nissan может сократить более 20 тыс. сотрудников

Японский автоконцерн Nissan Motor рассматривает возможность увольнения более 20 тыс. своих сотрудников в связи с падением прибыли, вызванным ограничениями из-за пандемии коронавируса, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в первую очередь увольнение может затронуть работников Nissan в европейском регионе и развивающихся странах. Помимо этого, автоконцерн планирует реструктурировать свое производство на территории Японии.

Ранее газета Nikkei сообщала, что Nissan намерен закрыть свой завод в Барселоне. Это предприятие рассчитано на выпуск 200 тыс. автомобилей в год, однако по итогам прошлого года с его конвейера сошли порядка 55 тыс. машин. Закрытие завода рассматривается в рамках плана по реструктуризации, согласно которому автоконцерн рассчитывает сократить объем своих глобальных производственных мощностей к 2022 году на 20%.