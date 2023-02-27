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Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей

Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей Японский автоконцерн Nissan Motor Co намерен представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, включая 19 моделей электромобилей, а в 2024 фингоду - модель электромобиля специально для китайского рынка.
Бизнес
27 февраля 2023 г. 07:16
Nissan к 2030 году представит 27 новых моделей автомобилей

Японский автоконцерн Nissan Motor Co намерен представить к 2030 году 27 новых моделей автомобилей, включая 19 моделей электромобилей, а в 2024 фингоду - модель электромобиля специально для китайского рынка.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованной в понедельник стратегии компании.

"Реализуя долгосрочное видение "Nissan Ambition 2030", мы намерены улучшить способы перемещения. Мы намерены исследовать все возможности и объявляем об инициативах расширить стратегию по электрификации", - отмечается в документе.

В частности, согласно плану, автоконцерн к 2030 финансовому году, который начнется 1 апреля 2030 года, планирует представить 27 новых моделей, включая 19 электромобилей. Кроме этого, в 2024 финансовом году, начинающимся 1 апреля 2024 года, компания планирует представить модель электромобиля, предназначенную исключительно для китайского рынка.

К 2026 году автоконцерн планирует инвестировать в разработку электромобилей и гибридных автомобилей 2 триллиона иен (почти 14,7 миллиарда долларов). Автоконцерн будет стремиться к 2026 году довести долю электромобилей, включая гибридные, до 58% от продаж в Японии и до 98% от продаж в Европе. К 2030 году доля электромобилей должна будет достигнуть 55% в мировых продажах новых автомобилей компании.

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Версия на азербайджанском языке “Nissan” 2030-cu ilə qədər 27 yeni model təqdim edəcək

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