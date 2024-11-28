Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана

Многолетние дружеские отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Болгарией сегодня находятся на самом высоком уровне. В то же время сотрудничество в экономической сфере в последние годы вышло на новый этап, сделав приоритетным для обеих

Многолетние дружеские отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Болгарией сегодня находятся на самом высоком уровне. В то же время сотрудничество в экономической сфере в последние годы вышло на новый этап, сделав приоритетным для обеих сторон взаимные инвестиционные возможности, модернизацию транспортной инфраструктуры и диверсификацию торговых связей.

Заместитель министра экономики и промышленности Болгарии Николай Павлов в интервью Report рассказал о достижениях своей страны в области экономического сотрудничества с Азербайджаном, будущих целях и новых возможностях, а также о потенциале существующих связей между двумя странами.

- Как вы оцениваете текущее состояние экономического сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном? Чего самого важного удалось добиться в последние годы?

- В последнее время экономические отношения между двумя странами весьма продуктивны. Важным показателем этого является 6-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Болгарией и Азербайджаном, состоявшееся 1 июля в Баку. Данное заседание было организовано после длительного перерыва и дало возможность обсудить многие вопросы экономических отношений. В сфере энергетики, газа и нефти зафиксированы очень высокие объемы торговли. Мы продолжаем определять новые сферы для диверсификации экономических отношений.

- Какие основные направления сотрудничества имеют наибольший потенциал развития?

- У нас интенсивно развивающиеся связи в энергетическом секторе. В прошлом году в столице Болгарии Софии открылся офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Мы импортируем значительные объемы газа из Азербайджана, совместно работаем над различными энергетическими проектами и стремимся расширить данное сотрудничество с целью создания больших возможностей для бизнес-сообществ. Одной из основных целей является развитие сотрудничества в сельскохозяйственном, пищевом и фармацевтическом секторах. Мы также планируем расширять связи в сфере туризма.

- Как геополитические изменения в регионе влияют на экономические отношения между Болгарией и Азербайджаном? Какие новые возможности и вызовы несут данные изменения?

- Ситуация довольно сложная, поэтому Болгария ищет пути обеспечения большей безопасности и диверсификации энергетического сектора. В этом отношении Азербайджан является для нас важным партнером, у нас интенсивное сотрудничество в энергетической сфере. Например, мы участвуем в проекте подводного кабеля для поставок зеленой электроэнергии. Сотрудничество с Азербайджаном делает нашу экономику более устойчивой, укрепляя энергетический сектор за счет диверсификации, и преимущественно "зеленой энергии".

- Какие проекты реализуются в направлении модернизации транспортных коридоров между двумя странами? Возможно ли присоединение Болгарии к Среднему коридору?

- Средний коридор является чрезвычайно важным проектом, который Болгария поддерживает. Верим, что запуск коридора на полную мощность создаст новые возможности в торговле и экономике благодаря его стратегическому положению. Это позволит сократить сроки грузоперевозок, повысить их эффективность, а также создать новые возможности для бизнес-среды и торговли.

- Какие шаги предпринимаются для привлечения взаимных инвестиций? И какие частные инвестиционные проекты в настоящее время реализуются с участием болгарских и азербайджанских компаний?

- Мы активно оцениваем все существующие возможности для инвестиций. Несколько месяцев назад на двустороннем межправительственном заседании в Баку мы уделили особое внимание инвестиционным возможностям между двумя странами и подробно обсудили данный вопрос. Мы осведомлены о стратегическом положении Азербайджана в регионе. Аналогично, азербайджанская сторона знает о стратегическом положении Болгарии в Европе, особенно в центре Балкан. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается полноправное вступление Болгарии в Шенгенскую зону, что создаст для нас новое конкурентное преимущество. Мы обсудили инвестиционные возможности, наши экономические зоны и потенциал в этих регионах. Мы также проинформированы об экономических зонах Азербайджана и продвигаем в Болгарии индустриальные парки, готовые привлекать значительные инвестиции и промышленные предприятия. Болгария играет стратегическую роль, являясь "воротами" на европейский рынок. От имени Министерства экономики и промышленности Болгарии хочу отметить, что правительство нашей страны готово поддержать любую экономическую инициативу.

- Как можно увеличить объем торговли между Азербайджаном и Болгарией? Какие существуют препятствия на пути к этому? Какие шаги предпринимаются для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции? Существуют ли проекты по созданию совместных предприятий по переработки сельскохозяйственной продукции?

- Препятствия между двумя странами постепенно уменьшаются. В этом вопросе транспорт играет ключевую роль. Эффективная и быстрая логистика продукции имеет огромное значение. Важно создать условия для наших компаний для обсуждения сотрудничества, участвовать в различных ярмарках, бизнес-форумах, поощрять наших бизнесменов к совместной работе. Подобные шаги создадут возможности для диверсификации торговли. В настоящее время наша торговля ориентирована в основном на природный газ, но наш потенциал гораздо шире. Мы можем диверсифицировать торговлю при помощи различной продукции.

Наше главное преимущество - это превосходные отношения между нашими странами, тесные политические и экономические связи. На этом прочном фундаменте путем реализации энергетических проектов мы планируем укреплять связи между торговыми организациями и соответствующими министерствами. Болгарские компании заинтересованы в участии в инфраструктурных проектах в Азербайджане, особенно в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

Хотел бы подчеркнуть важность открытия прямого авиарейса между Баку и Софией, который действует уже несколько месяцев и предоставляет больше возможностей для взаимодействия в сфере бизнеса и туризма. Наши страны имеют крепкие культурные связи, и новое транспортное сообщение также станет стимулом для еще большего развития туризма. В целом, у нас сложились тесные отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Наша двусторонняя торговля активно развивается. Тем не менее, одной из наших главных целей является дальнейшая диверсификация и увеличение объема торговли, а также исследование новых секторов.