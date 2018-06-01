Nikoil Bank провел благотворительные акции

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ NIKOIL | Bank провел два благотворительных мероприятия, приуроченных к Международному дню защиты детей. Утром коллектив банка посетил Детский костно-туберкулезный диспансер в поселке Бильгях и организовал развлекательное мероприятие для детей, проходящих лечение.

Во второй половине дня в головном офисе NIKOIL | Bank была проведена традиционная акция по сдаче донорской крови, где приняли участие сотрудники как центрального офиса, так и городских филиалов.

В рамках программы социальной корпоративной ответственности со стороны NIKOIL | Bank регулярно проводятся различные социальные и благотворительные акции в помощь больным и нуждающимся детям. Благодаря социальной активности как руководства, так и сотрудников банка NIKOIL | Bank вот уже более 10-ти лет достойно несет звание почетного донора банка крови.

NIKOIL | Bank – надежная финансово-кредитная организация c сетью продаж в Баку и регионах Азербайджана. Банк предлагает полный спектр банковских услуг физическим и юридическим лицам. Информацию обо всех банковских продуктах и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по номеру (012) 981. Адрес официальной страницы Банка в социальной сети https://www.facebook.com/nikoilbank