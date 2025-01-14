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Nikkei: В мире упал спрос на смартфоны и электромобили

Nikkei: В мире упал спрос на смартфоны и электромобили Крупнейшие мировые производители полупроводников сокращают инвестиции по сравнению с изначальными планами из-за снижения спроса на смартфоны и электромобили.
Бизнес
14 января 2025 г. 08:42
Nikkei: В мире упал спрос на смартфоны и электромобили

Крупнейшие мировые производители полупроводников сокращают инвестиции по сравнению с изначальными планами из-за снижения спроса на смартфоны и электромобили.

Как передает Report, об этом сообщила ведущая японская деловая газета Nikkei.

По ее данным, 10 ведущих мировых производителей в 2024 году скорректировали инвестиционные планы, сократив общий объем вложений на 2% по сравнению с предыдущим годом, до $123,3 млрд. Это на $9,5 млрд меньше, чем в заявленных в мае 2024 года планах, предполагавших рост на 6%.

Наблюдатели отмечают, что причиной стало резкое падение спроса на смартфоны и другие устройства после роста до пиковых значений в период пандемии коронавируса, а также замедление темпов роста экономики КНР. В 2024 году в целом ожидалось восстановление спроса, однако большинство отраслей, за исключением искусственного интеллекта, демонстрируют слабый спрос. Сокращаются инвестиции и в сферу полупроводников для электромобилей, поскольку спрос на них в Европе и США снижается.

По данным профильной ассоциации производителей чипов SEMI, сейчас в мире задействовано лишь 70% мощностей по производству микросхем, в то время как нормативным уровнем в этой сфере считается 80%.

В то же время компании, которые занимаются чипами для обеспечения функционирования искусственного интеллекта, напротив, демонстрируют рост затрат. Так, TSMC оценила свои капитальные затраты в 2024 году в $30 млрд, а SK Hynix планирует инвестировать $70,2 млрд в течение пяти лет.

По предварительным оценкам, объем мирового рынка полупроводников в 2024 году составлял $626,8 млрд, что на 19% больше, чем годом ранее. Однако этот рост связан с отраслью искусственного интеллекта, а не с автомобильными и другими промышленными чипами.

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Версия на английском языке Chipmakers cut investment plans by $9.5B on smartphone
Версия на азербайджанском языке Dünyada smartfon və elektrik avtomobillərinə tələbat azalıb

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