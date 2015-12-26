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    Nikkei: Toyota вновь станет мировым лидером по числу проданных автомобилей

    За период с января по ноябрь продажи Toyota составили 9,2 млн единиц.

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году японский концерн Toyota в четвертый раз может стать мировым лидером по числу проданных автомобилей, пишет Nikkei Asian Review.

    Report со ссылкой на Газета.Ru отмечает, что за период с января по ноябрь продажи Toyota, а также входящих в ее состав Daihatsu Motor и Hino Motors, составили 9,2 млн единиц.

    Этот показатель на 1% меньше прошлогоднего, зато разрыв со вторым лидером, немецким Volkswagen, увеличился до 110 тыс. автомобилей.

    У VW продажи упали за тот же период упали на 2%, в числе причин указываются скандал с выбросами дизельных двигателей и замедление роста некоторых рынков.

    Тем не менее, ожидаемые продажи автомобилей японского предприятия в этом году составят порядка 10,1 млн автомобилей, наименьшее число за последние четыре года.

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