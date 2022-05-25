Nike сворачивает свое присутствие в России

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера.
Как передает Report, об этом пишут
Он отмечает, что Nike "в обозримом будущем" не может организовать поставки товаров в Россию. "По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", - пишет Смыков. Президент компании добавил, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников.
"Мы начинали совместный бизнес в 2012 году, с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать", - подчеркнул он.