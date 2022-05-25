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Nike сворачивает свое присутствие в России

Nike сворачивает свое присутствие в России Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера.
Бизнес
25 мая 2022 г. 04:46
Nike сворачивает свое присутствие в России

Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране монобрендовая сеть магазинов американского ритейлера.

Как передает Report, об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG Тихона Смыкова сотрудникам компании.

Он отмечает, что Nike "в обозримом будущем" не может организовать поставки товаров в Россию. "По мере исчерпания товарных запасов IRG будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом", - пишет Смыков. Президент компании добавил, что для него эта новость такой же удар, как и для всех сотрудников.

"Мы начинали совместный бизнес в 2012 году, с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать", - подчеркнул он.

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