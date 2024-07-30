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Арпадараи: Стройкомпании Азербайджана взяли обязательства по сокращению выбросов углерода

Арпадараи: Стройкомпании Азербайджана взяли обязательства по сокращению выбросов углерода 11 действующих в Азербайджане строительных компаний взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углерода.
Бизнес
30 июля 2024 г. 14:59
Арпадараи: Стройкомпании Азербайджана взяли обязательства по сокращению выбросов углерода

11 действующих в Азербайджане строительных компаний взяли на себя обязательства по сокращению выбросов углерода.

Как сообщает Report, об этом лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи на COP29 заявила журналистам после подписания Декларации устойчивого зеленого строительства в Баку.

По ее словам, Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) с каждым годом становится все больше.

"Раньше в этом мероприятии участвовали представители правительств разных стран. Но теперь в COP участвуют представители частного сектора, НПО, гражданского общества, благотворительных организаций. Если речь идет об изменении климата, то в решении этого вопроса важна позиция не только правительств, но и всего общества, различных организаций", - сказала Арпадараи.

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Версия на азербайджанском языке Nigar Arpadarai: “Azərbaycanın tikinti şirkətləri karbon emissiyalarının azaldılmasına dair öhdəliklər götürüb”

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