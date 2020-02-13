Нигерийская авиакомпания закупает самолеты Airbus вместо Boeing 737 MAX

Нигерийская авиакомпания Green Africa Airways закупает 100 самолетов Airbus A220 у европейского консорциума Airbus.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

В декабре 2018 года нигерийский стартап обратился к компании Boeing с заказом на 100 самолетов Boeing 737 MAX, отмечает издание. Это произошло через два месяца после аварии Boeing 737 MAX рейса JT-610 у побережья индонезийского острова Ява и гибели всех находившихся на его борту 189 человек. Объявляя тогда о сделке, Boeing подчеркивал, что речь идет о его самом крупном контракте в Африке.

Сейчас компания Green Africa Airways приняла решение передать заказ европейцам, так как у нее возникли сомнения в своевременном получении самолетов от Boeing, отмечает газета. Американская компания приостановила в минувшем январе сборку Boeing 737 MAX по результатам расследования причин катастрофы в марте 2019 года этого самолета в Эфиопии. Компания пока не объявила о сроках возобновления выпуска Boeing 737 MAX.