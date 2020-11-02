Nielsen продает подразделение маркетинговых исследований за $2,7 млрд

После завершения сделки подразделение Global Connect будет переименовано в NielsenIQ с правом использования бренда Nielsen в течение 20 лет

Американская компания Nielsen Holdings, занимающаяся маркетинговыми исследованиями и медиаизмерениями, подписала соглашение с частной инвестиционной компанией Advent International о продаже ей своего подразделения Global Connect за 2,7 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерчантъ", Advent покупает этот актив в партнерстве с бывшим главой компании TransUnion Джимом Пеком. После продажи Global Connect компания Nielsen сохраняет за собой бизнес медиаизмерений Global Media.

Подразделение Global Connect специализируется на маркетинговых исследованиях. В прошлом году Nielsen Holdings под давлением инвесторов объявила о планах сделать это подразделение отдельной компанией и вывести его на биржу. Но сделка с компанией Advent International позволит обойтись без этого. Средства, вырученные от продажи Global Connect, пойдут на снижение долговой нагрузки Nielsen. Объем долгов компании на конец июня составлял около 8 млрд долларов США со сроком погашения в 2020–2023 годах. С начала года акции Nielsen подешевели на 33%. Рыночная капитализация компании составляет 4,82 млрд долларов США.

После завершения сделки с Advent International подразделение Global Connect будет переименовано в NielsenIQ с правом использования бренда Nielsen в течение 20 лет. Завершение сделки ожидается во втором квартале 2021 года.