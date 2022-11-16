Ниджат Иманов: 94% поступлений в бюджет обеспечены за счет добровольных платежей

Поступления в бюджет на 94% обеспечены за счет платежей, добровольно заявленных налогоплательщиками.

Поступления в бюджет на 94% обеспечены за счет платежей, добровольно заявленных налогоплательщиками.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов во время выступления на III Форуме финансов и инвестиций в Баку.

По его словам, это довольно положительная динамика по сравнению с предыдущими годами, свидетельствующая о том, что предприниматели стремятся к прозрачности и инвестициям: "Поощрения, особенно на освобожденных от оккупации территориях, создают условия для того, чтобы бизнесмены могли извлекать выгоду, инвестируя в экономику страны".