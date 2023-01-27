Ниджат Гаджизаде: Структура ненефтяного экспорта оставляет желать лучшего

Несмотря на рост стоимости ненефтяного экспорта Азербайджана, структура экспорта оставляет желать лучшего.

Несмотря на рост стоимости ненефтяного экспорта Азербайджана, структура экспорта оставляет желать лучшего.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Центра поддержки экспорта "Единое окно" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) Ниджат Гаджизаде на национальном форуме экспортеров и импортеров в Баку.

По его словам, стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана превысила 3 млрд долларов США.

Он отметил, что в доле экспорта Азербайджана преобладают фрукты и овощи: "Стоимость экспорта аграрной продукции составляет 600 млн долларов США, агропромышленной продукции - 190 млн долларов США. Больше всего экспортируется томатов".