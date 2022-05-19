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Нидерланды увеличили экспорт вакцин для животных в Азербайджан в 45 раз

Нидерланды увеличили экспорт вакцин для животных в Азербайджан в 45 раз В январе-марте 2022 года Азербайджан импортировал 30,86 тонны ветеринарных вакцин на сумму 4,17 миллиона долларов США.
Бизнес
19 мая 2022 г. 10:28
Нидерланды увеличили экспорт вакцин для животных в Азербайджан в 45 раз

В январе-марте 2022 года Азербайджан импортировал 30,86 тонны ветеринарных вакцин на сумму 4,17 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, это в стоимостном выражении на 97 %, а в количественном – в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период из Украины ввезено 7,16 тонны на сумму 1,28 млн долларов США, из Турции - 8 тонн на сумму 997,02 тыс. долларов США, из Нидерландов - 1,34 тонны на сумму 421,86 тыс. долларов США, из Италии - 7,13 тонны на сумму 374,42 тыс. долларов США, из Израиля - 1,58 тонны на сумму 320,05 тыс. долларов США.

По сравнению с показателями годом ранее поставки из Украины выросли соответственно в 11,2 раза и 85 раз, из Турции – в 8 раз и на 37,1%, из Нидерландов – в 45 раз и 4,4 раза, из Италии – в 6,3 раза и 4,2 раза, из Израиля – на 20% и 61%.

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Версия на английском языке Netherlands increases exports of animal vaccines to Azerbaijan by 45 times
Версия на азербайджанском языке Niderland Azərbaycana heyvanlar üçün vaksin ixracını 45 dəfə artırıb

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