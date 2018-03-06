НФСП, ABAD и "Азер-Тюрк Банк" подписали протокол о намерении сотрудничества

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ / Сегодня в Бакинском бизнес-центре состоялось подписание протокола о намерении сотрудничества между Национальным фондом содействия предпринимательству (НФСП), юридическим лицом публичного права ABAD и ОАО "Азер-Тюрк Банк".

Как сообщает Report, НФСП будет оказывать поддержку инвестиционным проектам ABAD за счет льготных госкредитов, а "Азер-Тюрк Банк" будет направлять эти кредиты предпринимателям под 4% годовых. В рамках сегодняшнего мероприятия 12 предпринимателям, занятым переработкой мяса и фруктов, ручными поделками и другими работами, были выданы кредиты на сумму 150 тысяч манатов.

Выступивший на церемонии исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев отметил, что более 34600 предпринимателям были выданы льготные кредиты на сумму более 2,1 млрд манатов в рамках проектов общей стоимостью 4,5 млрд манат. 75% выданных кредитов приходится на долю регионов, 25% - на долю бакинских поселков.