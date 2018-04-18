НФПП выдал льготные кредиты на сумму свыше 2 млрд манатов

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) выделит предпринимателям льготные кредиты на 170 млн манатов в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев.

По его словам, число финансируемых организацией в первом квартале этого года проектов увеличилось в годовом исчислении на 31%, стоимость - в 5,8 раза, сумма кредитов - в 2,3 раза, количество новых рабочих мест, которые будут созданы за счет кредитов, - в 12,4 раза.

"По сегодняшний день на проекты 34 963 предпринимателей на общую сумму 4,7 млрд манатов выделены льготные кредиты на 2,1 млрд манатов. Из них 1 млрд выделен за счет бюджета, 1,1 млрд – за счет погашаемых средств. Благодаря льготным кредитам, создано около 160 тыс. новых рабочих мест", - отметил Ш.Абдуллаев.