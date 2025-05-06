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Нежилой участок НБКО Aqrarkredit выставлен на аукцион

Нежилой участок НБКО Aqrarkredit выставлен на аукцион 15:31
Бизнес
6 мая 2025 г. 15:55
Нежилой участок НБКО Aqrarkredit выставлен на аукцион

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана 4 июня проведет аукцион по продаже нежилого участка, находящегося на балансе небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО Aqrarkredit и расположенного по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат, улица Артема, 25.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аукцион пройдет в здании Службы (по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Халила Рзы Улутюрка, 20).

Заявки принимаются не позднее, чем за 3 банковских дня до начала аукциона. Желающим принять участие в аукционе предоставляется возможность заранее ознакомиться с продаваемым имуществом.

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Версия на азербайджанском языке "Aqrarkredit" BOKT-a məxsus qeyri-yaşayış sahəsi hərraca çıxarılacaq

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