Нежилой участок НБКО Aqrarkredit выставлен на аукцион

15:31

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана 4 июня проведет аукцион по продаже нежилого участка, находящегося на балансе небанковской кредитной организации (НБКО) ЗАО Aqrarkredit и расположенного по адресу: город Баку, Сабунчинский район, поселок Забрат, улица Артема, 25.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, аукцион пройдет в здании Службы (по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Халила Рзы Улутюрка, 20).

Заявки принимаются не позднее, чем за 3 банковских дня до начала аукциона. Желающим принять участие в аукционе предоставляется возможность заранее ознакомиться с продаваемым имуществом.