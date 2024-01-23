Netflix заплатил $5 млрд за права на трансляцию рестлинга

Видеостриминг Netflix и вещательная корпорация рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) подписали многолетнее соглашение, в соответствии с которым платформа с 2025 года начнет транслировать поединки по рестлингу в США, Канаде, Великобритании, государ

Видеостриминг Netflix и вещательная корпорация рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) подписали многолетнее соглашение, в соответствии с которым платформа с 2025 года начнет транслировать поединки по рестлингу в США, Канаде, Великобритании, государствах Латинской Америки и ряде других стран.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает Bloomberg.

Netflix заплатил за права $5 млрд. Компании не раскрывают срок действия договора, однако, по данным источников Bloomberg, он рассчитан на десять лет.

В рамках договоренности Netflix получает права на трансляцию поединков и обзорных передач о рестлинге, которые только в США собирают уникальную аудиторию почти в 20 млн зрителей. Аудитория Netflix составляет 247 млн платных подписчиков в 190 странах мира. После выхода новостей о подписании соглашения акции TKO Group Holdings, которой принадлежит WWE, подскочили в цене на 15%.