Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале текущего года лишился почти миллиона платных подписчиков, хотя аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей.

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале текущего года лишился почти миллиона платных подписчиков, хотя аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в квартальной отчетности компании, опубликованной на ее сайте.

В апреле текущего года компания, лишившаяся 200 тыс подписчиков на фоне ухода с российского рынка, прогнозировала, что по итогам второго квартала потери составят 2 млн платных подписчиков. В действительности их число снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022 года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Выручка компании за отчетный период превысила 7,97 млрд долларов США, а прибыль - 1,44 млрд долларов США. По итогам первого квартала этого года компания отчиталась о выручке в размере 7,86 млрд долларов США и прибыли в размере 1,59 млрд долларов США.