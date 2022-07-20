О нас

Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков

Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале текущего года лишился почти миллиона платных подписчиков, хотя аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей.
Бизнес
20 июля 2022 г. 05:24
Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix во втором квартале текущего года лишился почти миллиона платных подписчиков, хотя аналитики компании предрекали потери в размере 2 млн пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводятся в квартальной отчетности компании, опубликованной на ее сайте.

В апреле текущего года компания, лишившаяся 200 тыс подписчиков на фоне ухода с российского рынка, прогнозировала, что по итогам второго квартала потери составят 2 млн платных подписчиков. В действительности их число снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022 года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Выручка компании за отчетный период превысила 7,97 млрд долларов США, а прибыль - 1,44 млрд долларов США. По итогам первого квартала этого года компания отчиталась о выручке в размере 7,86 млрд долларов США и прибыли в размере 1,59 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
Во Франции объяснили отказ признать Грузию кандидатом в ЕС
19 июля 2022 г. 22:50
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
Поставщикам продовольственной пшеницы будет предоставлена субсидия на 5 лет
19 июля 2022 г. 15:52
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
Начался новый этап развития отношений между Азербайджаном и ЕС
19 июля 2022 г. 13:18
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
Азербайджан и ЕС подписали соглашение по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики
18 июля 2022 г. 16:19
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии в расширенном составе
18 июля 2022 г. 15:39
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
Глава Еврокомиссии: Наша цель - удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС
18 июля 2022 г. 14:55
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
В Азербайджане началось тестирование на оспу обезьян
18 июля 2022 г. 12:33
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
Институт: В отношении нарушившего конфиденциальность автора будут приняты меры
18 июля 2022 г. 11:55
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады
18 июля 2022 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi