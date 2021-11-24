Netflix покупает производителя спецэффектов для "Игры престолов"

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. покупает канадскую Scanline VFX, занимающуюся производством спецэффектов.

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. покупает канадскую Scanline VFX, занимающуюся производством спецэффектов.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Вице-президент Netflix по работе со студиями Эми Рейнхард сообщила в блоге компании, что сервис вложит средства в инфраструктуру и персонал Scanline, особенно в сфере виртуального производства.

Netflix рассчитывает завершить сделку в первом квартале 2022 года, при этом ее условия не раскрываются.

Scanline участвовала в создании нескольких сериалов для сервиса, включая "Странные чудеса" и "Кроваво-красное небо". Кроме сериалов для Netflix, компания также работала над производством "Игры престолов" для HBO и рядом театральных постановок, включая театральную версию фильма "Лига справедливости".

По словам Рейнхарда, Scanline останется самостоятельным бизнесом после завершения сделки и будет работать с клиентами. Netflix также продолжит сотрудничать с другими производителями спецэффектов.

Соглашение станет еще одним приобретением Netflix, сталкивающимся с растущей конкуренцией со стороны стриминговых сервисов от Walt Disney Co., AT&T Inc. и других.

В сентябре Netflix договорился о покупке компании Roald Dahl Story Co., что позволит ему получить права на экранизацию повестей британского писателя Роальда Даля, среди которых Чарли и шоколадная фабрика и Матильда.

Ранее сообщалось, что с 18 ноября стоимость подписки на видеосервис Netflix для украинцев стала дешевле в пределах всех тарифных планов.