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Netflix планирует провести масштабную волну сокращений на этой неделе

Netflix планирует провести масштабную волну сокращений на этой неделе Компания Netflix готовится к волне увольнений, таким образом потоковый гигант стремится сократить расходы после проблем с акциями.
Бизнес
21 июня 2022 г. 04:56
Netflix планирует провести масштабную волну сокращений на этой неделе

Компания Netflix готовится к волне увольнений, таким образом потоковый гигант стремится сократить расходы после проблем с акциями.

Как передает Report, об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на источники.

Ожидается, что об увольнении сотрудникам сообщат в конце недели.

Пока неизвестно, какие департаменты будут подвержены сокращению, но, по сообщению источников, масштаб увольнений будет соизмерим с майским, когда Netflix уволил 150 сотрудников и десятки подрядчиков и работников, занятых на неполный рабочий день.

Компания Netflix потеряла почти 70% своей стоимости после того, как этой весной сообщила об уходе почти 200 тыс подписчиков. На сегодняшний день стоимость акции составляет примерно 175 долларов США.

Пресс-секретарь Netflix отказался от комментариев.

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