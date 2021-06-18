Несмотря на рост продаж на авторынке в Баку, цены все еще остаются высокими

Пандемия коронавируса привела к тому, что в стране перестали функционировать рынки подержанных автомобилей и различные автосалоны. В связи с этим желавшие приобрести автомобиль частенько обращались к онлайн-платформам купли-продажи. Спустя некоторое время

Пандемия коронавируса привела к тому, что в стране перестали функционировать рынки подержанных автомобилей и различные автосалоны. В связи с этим желавшие приобрести автомобиль частенько обращались к онлайн-платформам купли-продажи. Спустя некоторое время деятельность этих рынков и салонов была возобновлена. Тем не менее, ежемесячные исследования свидетельствовали о том, что динамика на автомобильном рынке была значительно ниже, чем до пандемии.

Report поинтересовался состоянием автомобильного рынка Азербайджана по итогам первого квартала нынешнего года.

"Цены на рынке остаются высокими", - заявил Report один из тех, кто занимается продажей автомобилей в столице: "Продажи на автомобильном рынке приостановлены. Причина в высоких ценах. Стоимость моделей Mercedes C Class, выпускавшихся до 2000 года, колеблется в пределах 9-15 тыс. манатов. На рынке продаются "Hyundai Sonata", "Hyundai Elantra" по цене от 12 до 25 тыс. манатов. Цены на модели "КIА Cеrаtо" варьируются в пределах 15-23 тыс. манатов. Стоимость автомобилей российского производства тоже очень высока. Получалось, что "ВАЗ-2106" 1985-1986 годов выпуска продается за 4-5 тыс. манатов".

Наш собеседник отметил, что основной спрос наблюдается на автомобили американского производства:

"В настоящее время основным спросом пользуются импортируемые из США модели Chevrolet Cruze и немецкие автомобили Opel и Mercedes. Но объемы продаж этих автомобилей не столь высоки. В целом, на рынке много автомобилей, не продающихся месяцами. Цены на модели Chevrolet Cruze находятся в диапазоне 14-18 тыс. манатов. Проблема "катализатора", возникшая на повестке в последнее время, несколько притормозила продажи автомобилей Toyota Prius. Покупатели в основном приобретают дизельные и экономичные автомобили".

Эксперт по транспортным вопросам Эльмеддин Мурадлы отметил, что в последнее время на авторынке наблюдается оживление:

"Операции купли-продажи на рынке растут" Эльмаддин Мурадли Эксперт по транспорту

"В настоящее время на автомобильном рынке наблюдается определенный прогресс - все чаще совершаются сделки купли-продажи. Также ощущается значительный рост количества ввозимых в страну автомобилей. В последнее время все большее распространение получает импорт в нашу страну автомобилей корейского и китайского производства. Из Китая ввозятся, главным образом, новые и подержанные машины, а из Кореи - подержанные. В этом направлении работают как отдельные продавцы, так и крупные автосалоны. Эти автомобили пользуются большим спросом, ввиду своей привлекательной цены. Ввоз в нашу страну немецкого и японского производства осуществляется через Грузию. Однако в последнее время люди не только не заинтересованы в импорте автомобилей из Грузии, но есть и те, кто полагают, что эпоха этого рынка уже закатилась.

Люди привозят машины напрямую из Германии и Японии. Это хорошо. В Грузии, как сами грузины, так и армяне, открывают определенные рынки, находят самые бесполезные автомобили, вносят косметические изменения и выставляют на продажу. Многие из этих машин впоследствии оказываются в Азербайджане. Такое недопустимо, поскольку это приводит наш автопарк в ужасное состояние".

Эксперт отметил, что, несмотря на некоторое оживление на рынке, в целом, продажи упали по сравнению с допандемийным периодом:

"В период жесткого карантина возросли тенденции продаж посредством онлайн-платформ. Однако в настоящее время операции купли-продаж ведутся, преимущественно, на рынках подержанных автомобилей. Вселяют надежды продажи посредством интернета. К сожалению, покупатели обманывают реальных продавцов автомобилей, пытаясь приобрести машины по мизерной цене. Пока не удалось избавиться от последствий пандемии. Ситуация на автомобильном рынке по-прежнему хуже по сравнению с предшествующими периодами. Но у людей есть покупательная способность".

"Интерес к гибридам выше, чем к новым автомобилям. В нашу страну уже завезено несколько гибридных моделей. Будем надеяться, что в случае снижения таможенных пошлин интерес к этим видам транспорта возрастет", - добавил Э.Мурадлы.