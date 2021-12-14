Пертая: Несмотря на пандемию товарооборот Грузии с Азербайджаном увеличился на 16%

Представленные в Азербайджане грузинские компании занимают лидирующие позиции в Грузии.

Представленные в Азербайджане грузинские компании занимают лидирующие позиции в Грузии.

Как передает Report об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая в ходе проходящего в Баку бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия.

По его словам, все три страны работают вместе, чтобы преодолеть возникшие из-за пандемии трудности.

Г. Пертая отметил, что за январь-октябрь этого года товарооборот между Грузией и Азербайджаном увеличился на 16%, а товарооборот Грузии с Турцией на 30%.

Президент Торгово-промышленной палаты Грузии отметил, что подобного рода форум позволит обсудить сотрудничество в средней и долгосрочной перспективе и сблизить частные секторы стран.