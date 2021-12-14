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Пертая: Несмотря на пандемию товарооборот Грузии с Азербайджаном увеличился на 16%

Пертая: Несмотря на пандемию товарооборот Грузии с Азербайджаном увеличился на 16% Представленные в Азербайджане грузинские компании занимают лидирующие позиции в Грузии.
Бизнес
14 декабря 2021 г. 12:17
Пертая: Несмотря на пандемию товарооборот Грузии с Азербайджаном увеличился на 16%

Представленные в Азербайджане грузинские компании занимают лидирующие позиции в Грузии.

Как передает Report об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая в ходе проходящего в Баку бизнес-форума Азербайджан-Турция-Грузия.

По его словам, все три страны работают вместе, чтобы преодолеть возникшие из-за пандемии трудности.

Г. Пертая отметил, что за январь-октябрь этого года товарооборот между Грузией и Азербайджаном увеличился на 16%, а товарооборот Грузии с Турцией на 30%.

Президент Торгово-промышленной палаты Грузии отметил, что подобного рода форум позволит обсудить сотрудничество в средней и долгосрочной перспективе и сблизить частные секторы стран.

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Версия на английском языке Pertaia: Despite pandemic, Georgia’s trade with Azerbaijan grew 16%
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan rəsmisi: “Pandemiyaya baxmayaraq Azərbaycan və Türkiyə ilə ticarət dövriyyəmiz artıb”

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