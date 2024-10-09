Неограниченные возможности с программой лояльности Umico Bonus

Бонусный кэшбэк до 19% для держателей карт Birbank Umico и новые возможности для пользователей m10 и Umico Market.

Бонусный кэшбэк до 19% для держателей карт Birbank Umico и новые возможности для пользователей m10 и Umico Market.

9 октября 2024 г Umico Bonus объявляет о масштабном обновлении и значительном расширении своей программы лояльности, чтобы сделать каждую оплату ещё более выгодной и удобной для наших клиентов. Теперь ещё больше преимуществ для держателей карт Birbank Umico, пользователей приложения m10 и покупателей Umico Market.

Для держателей карт Birbank Umico:

Появилась возможность выбора любимых категорий покупок в приложении Birbank. Это означает, что пользователи могут сами настроить программу лояльности и получать повышенный кэшбэк бонусами Umico именно в тех категориях, которые наиболее важны для них.

Клиенты могут увеличивать свой заработок от покупок в любимых категориях, выполняя простые задания, указанные в разделе Umico приложения. В этом месяце это: покупка в Umico Market на сумму от 50 АZN держать на балансе карты более 1000 AZN, купить продукты в Bravo на сумму более 20 AZN, оплата с QR и другие.

Таким образом, пользователи могут зарабатывать до 19% кэшбэк бонусами Umico:

до 19% за покупки на Umico Market

до 14% за покупки на Trendyol

до 19% за оплату проезда на транспорте с BakiKart в приложении Birbank

в приложении Birbank до 10.5% в категории «Все покупки»

Это позволит сделать ежедневные траты клиентов более выгодными, возвращая значительную часть покупок в виде бонусов, которые можно использовать при оплате коммунальных услуг в мобильном приложении Birbank, покупках на Umico Market и в сети партнеров.

Для дополнительной информации: https://cards.kapitalbank.az/ru/BBUM/um/

Для пользователей приложения m10:

У Umico есть специальные предложения также и для пользователей m10. Так, Umico Bonus теперь полностью интегрирован с приложением m10 и стал его официальной программой лояльности. Это дает пользователям m10 возможность заработать больше бонусного кэшбэка на выгодных условиях.

Все платежи, совершенные через QR-код в приложении m10, дают клиентам кэшбэк минимум 2% в виде бонусов, что делает пользование приложением еще более выгодным. Пользователи также могут получать дополнительные бонусы от избранных партнеров.

При оплате мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг через m10 вы зарабатываете бонус до 2%.

Чтобы заработать бонусы Umico, пользователям m10 не нужно показывать карту или штрих-код — бонусы автоматически и сразу переводятся на баланс Umico.

Пользователи m10 могут копить бонусы Umico и тратить их в более чем 10 000 торговых точках, оплачивать услуги в приложении и переводить их на основной баланс m10.

В рамках акции клиенты могут перевести свои личные бонусы с баланса Umico на счет m10. 1 бонус = 1 AZN.

Для покупателей Umico Market:

Покупатели Umico Market теперь могут не только зарабатывать до 19% кэшбэк бонусами на свои покупки, но и использовать свои бонусы для оплаты товаров на платформе Umico Market. Это обновление программы лояльности предоставит покупателям ещё больше возможностей выгодно использовать накопленные бонусы для последующих покупок.

Бонусы, накопленные через другие сервисы Umico, включая Birbank и m10, можно использовать в Umico Market, что делает программу лояльности ещё более универсальной и выгодной для пользователей всех сервисов экосистемы Umico.

Таким образом, в Birbank, m10 и Umico теперь есть единый общий бонусный баланс, который позволяет клиентам отслеживать накопленные выгоды, в том числе при оплатах картой Birbank Umico и оплатах через m10.

Эти обновления являются важным шагом в создании сквозного и гармоничного опыта для всех пользователей. Они предоставляют ещё более выгодные условия и широкие возможности для всех участников экосистемы, создавая новые уровни взаимосвязи и комфорта.

Программа лояльности Umico Bonus предоставляет уникальную возможность для пользователей получать максимальную выгоду от своих покупок и накопленных бонусов. Новые функции и преимущества делают использование Umico Bonus ещё более привлекательным и удобным.

Узнать больше о новых возможностях и функциях программы можно в приложениях Birbank, m10 и Umico, где доступны все актуальные предложения и детали.