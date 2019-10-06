​Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2023 году превысит $3 млрд

“Как результат работы, проделанной в области расширения внешней торговли, за 8 месяцев этого года наш ненефтяной экспорт вырос в 15 раз. Ожидается, что в следующем году этот показатель составит 20 процентов, в 2023 году превысит 3 миллиарда долларов США”.

Как передает Report, об этом в интервью Азертадж заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

“Что касается торгового сотрудничества с Россией, занимающей важное место во внешней торговле, в прошлом году объем торговли между нашими странами составил 2,5 миллиарда долларов США и осуществляемые в этой области последовательные и системные меры дают полное основание говорить, что в 2019 году товарооборот составит 3 миллиарда долларов.

Этот вопрос является одним из направлений, которому уделяется наибольшее внимание на заседаниях межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Комиссия проводит анализы по отдельным видам продукции. Результаты показывают, что Азербайджан обладает потенциалом для повышения объемов экспорта сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции в Россию в 2 раза, реализация этой возможности определена как цель.

Неслучайно, что развитие торгового сотрудничества было основной темой обсуждения в рамках визитов в Азербайджан министра экономического развития России Максима Орешкина”.

Шахин Мустафаев добавил, что в рамках очередного заседания межправительственной комиссии, которое состоится до конца этого года, между Азербайджаном и Россией планируется подписать Программу сотрудничества в агропромышленном комплексе на 2020-2022 годы:

“Россия является основным покупателем нашей сельскохозяйственной и перерабатывающей продукции. В прошлом году в соседнюю страну было экспортировано более 560 тыс. тонн продукции. Кроме того, российские компании экспортируют в Азербайджан сельскохозяйственную технику. За последние годы в России было закуплено около 900 единиц сельскохозяйственной техники различного назначения и более 650 тыс. тонн минеральных удобрений”.

По его словам, российские компании - активные участники проектов, реализуемых в нефтегазовом секторе Азербайджана, в том числе таких крупных проектов, как «Шахдениз», Южнокавказский трубопровод:

“Наряду с другими маршрутами, азербайджанская нефть экспортируется на мировые рынки и по трубопроводу Баку-Новороссийск. Вместе с тем, энергетические системы наших стран действуют в параллельном режиме и осуществляется обмен электроэнергией. Так, в 2018 году из Азербайджана в Россию было экспортировано более 121 миллиона кВт/час электроэнергии, а из России импортировано свыше 76 миллионов кВт/час электроэнергии”.