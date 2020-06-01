​Ненефтяной экспорт Азербайджана сократился

В январе-апреле этого года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на 549 млн долларов США, что на 5,8% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как сообщает Report, об этом говорится в майском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

За отчетный период продукция ненефтяного сектора в основном, экспортировалась в Россию - 186,2 млн долларов США, Турцию - 122,2 млн долларов США, Грузию - 58,8 млн долларов США, Швейцарию - 48,5 млн долларов США, Китай - 18,1 млн долларов США.

Объем ненефтяного экспорта в Россию в годовом сравнении увеличился на 13%, Швейцарию - 9%, Китай - 45%.

Первое место в структуре экспорта товаров ненефтяного сектора занимают помидоры (73,3 млн долларов США), 2-е место - очищенный от семян хлопок (44,3 млн долларов США) и 3-е место – золото (43,7 млн долларов США).

В апреле стоимость ненефтяного экспорта составила 120 млн долларов США. Больше всего ненефтяной продукции экспортировалось в Россию (51,8 млн долл.), Турцию (17,8 млн долл.), Грузию (15,9 млн долл.), Швейцарию (7,7 млн долл.), и Китай (6 млн долл. США).