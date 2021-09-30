Ненефтяной эспорт из Азербайджана в Россию составил 522 млн долларов

В январе-августе этого года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана составила 1,6 млрд долларов США, что на 37,1% больше аналогичного периода прошлого года.

В январе-августе этого года стоимость ненефтяного экспорта Азербайджана составила 1,6 млрд долларов США, что на 37,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

В первую тройку экспортных товаров ненефтяного сектора вошли очищенный от семян хлопок (143,8 млн долларов), золото (140,1 млн) и помидоры (128,2 млн).

В отчетном периоде больше всего товаров ненефтяного сектора экспортировано в Россию (522,3 млн долларов), Турцию (407,3 млн долларов), Швейцарию (154,1 млн долларов), Грузию (109,5 млн долларов) и США (48 млн долларов).

Только в прошлом месяце ненефтяной экспорт Азербайджана составил 230,4 млн долларов - на 95,3% больше, чем годом ранее. В течение месяца больше всего экспортировались товары в первичных формах, образующиеся в результате полимеризации (27,8 млн долларов), золото (23,4 млн) и карбамид (11 млн).

В первую тройку стран, закупивших азербайджанские товары, вошли Россия (54,4 млн долларов), Турция (48 млн) и Швейцария (25,5 млн).