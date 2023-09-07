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Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 15%

Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 15% В январе-августе этого года общий экспорт Азербайджана составил 24,4 млрд долларов США, а ненефтяной экспорт - 2,2 млрд долларов США.
Бизнес
7 сентября 2023 г. 15:46
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос почти на 15%

В январе-августе этого года общий экспорт Азербайджана составил 24,4 млрд долларов США, а ненефтяной экспорт - 2,2 млрд долларов США.

Об этом Report сообщили в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

Экспорт ненефтяного сектора вырос на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Экспорт продовольственных товаров страны за отчетный период составил 571,4 млн долларов США. Экспорт электроэнергии вырос в 3,9 раза, спиртных и безалкогольных напитков - в 3,8 раза, изделий из черных металлов - на 36,6 %, сахара - на 17,9 %, фруктов и овощей - на 7,4%.

В августе текущего года было экспортировано ненефтяной продуктции на сумму 203,6 млн долларов США, из которых 51,4 млн долларов США (рост на 10,3%) составил экспорт продовольствия, а 152,2 млн долларов США - экспорт непродовольственных товаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan's non-oil exports up by 15%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 15 %-ə yaxın artıb

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