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Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 16%

Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 16% В марте 2021 года ненефтяной экспорт составил 170 млн долларов США
Бизнес
29 апреля 2021 г. 12:03
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 16%

В I квартале этого года стоимость экспорта Азербайджана составила 4,1 млрд долларов США, а экспорта ненефтяного сектора - 501,5 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт ненефтяного сектора увеличился на 70,6 млн долларов США или на 16,4%, а доля сектора в общем экспорте увеличилась на 2 процентных пункта и составила 12,1%. За этот период по ненефтяному экспорту определены 393 товарные позиции, что с точки зрения диверсификации является самым высоким показателем по странам Южного Кавказа.

За отчетный период в Турцию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 163,1 млн долларов, в Россию - 129,8 млн, в Швейцарию - 44,7 млн, в Грузию - 38 млн и в США - 18,3 млн.

В марте 2021 года ненефтяной экспорт составил 170 млн долларов. В марте 2021 года в списке стран с наибольшим объемом экспорта товаров ненефтяного сектора лидировала Турция (56,2 млн долларов). Россия оказалась в этом списке на втором месте (44,3 млн долларов), а Грузия - на третьем (9,7 млн долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan surges non-oil exports 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 16% artıb

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