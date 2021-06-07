Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на 25%

В январе-мае этого года объем экспорта Азербайджана составил 8 млрд долларов США, ненефтяной продукции - 907,6 млн долларов.

В январе-мае этого года объем экспорта Азербайджана составил 8 млрд долларов США, ненефтяной продукции - 907,6 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, ненефтяной экспорт по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 184 млн долларов или на 25,4%.

Общий экспорт Азербайджана в мае 2021 года составил 1,6 млрд долларов, экспорт ненефтяного сектора - 210,5 млн долларов. Ненефтяной экспорт по сравнению с маем прошлого года увеличился на 22% или на 38 млн долларов. В структуре экспорта по ненефтяному сектору в 2021 году экспорт продовольствия составил 85,4 млн долларов, а непродовольственных товаров - 125,1 млн долларов.

В мае 2021 года в экспорте продовольствия наблюдался спад, а непродовольственных товаров - рост на 55,8%.