Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 4%

Ненефтяной экспорт по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 5,2 млн долларов США

В январе 2021 года экспорт Азербайджана составил 1,6 млрд долларов США, по ненефтяному сектору - 146 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, ненефтяной экспорт по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 5,2 млн долларов США или на 3,7%.

В январе 2021 года в Турцию было экспортировано ненефтяного продукции на сумму 52,7 млн долларов США, в Россию - 42,8 млн, в Швейцарию - 10 млн, в Грузию - 6,4 млн и в Китай - 4,3 млн.