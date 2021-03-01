О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 4%

Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 4% Ненефтяной экспорт по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 5,2 млн долларов США
Бизнес
1 марта 2021 г. 14:47
Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 4%

В январе 2021 года экспорт Азербайджана составил 1,6 млрд долларов США, по ненефтяному сектору - 146 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в февральском выпуске "Обзора экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, ненефтяной экспорт по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличился на 5,2 млн долларов США или на 3,7%.

В январе 2021 года в Турцию было экспортировано ненефтяного продукции на сумму 52,7 млн долларов США, в Россию - 42,8 млн, в Швейцарию - 10 млн, в Грузию - 6,4 млн и в Китай - 4,3 млн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's non-oil exports up by almost 4%
Версия на азербайджанском языке Yanvarda Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 4 %-dək artıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51
Банишевский: По стопам легендарного деда
ВидеоБанишевский: По стопам легендарного деда
23 февраля 2021 г. 17:35
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
Минобразования о влиянии COVID-19 на посещаемость в школах
23 февраля 2021 г. 15:24
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi