Ненефтяная промышленность в Азербайджане выросла на 24%

В январе этого года промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 6,5 млрд манатов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе этого года промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели Азербайджана произвели промышленной продукции на 6,5 млрд манатов, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Согласно информации, за последний год производство продукции в нефтегазовом секторе увеличилось на 1,4%, а в ненефтяном секторе - на 24,1%.

П данным, 72,2% промышленной продукции было произведено в горнодобывающем секторе, 23% - в перерабатывающем секторе, 4,3% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе товарная добыча нефти снизилась на 6,1%, а товарная добыча газа увеличилась на 18,3%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства увеличился на 6,0 %, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 5,1%.