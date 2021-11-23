Бизнес-делегация Германии находится с визитом в Азербайджане

Делегация германских предприятий находится с визитом в Азербайджане с целью изучения рынка в строительном, логистическом и транспортном секторах и получения информации о модернизации промышленной инфраструктуры.

Делегация германских предприятий находится с визитом в Азербайджане с целью изучения рынка в строительном, логистическом и транспортном секторах и получения информации о модернизации промышленной инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на Германо-Азербайджанскую торговую палату (AHK Azerbaijan), личные встречи с высокопоставленными представителями правительства Азербайджана, ведомств, государственных учреждений, а также директорами ведущих местных частных компаний включены в повестку дня германской делегации.

22 ноября, в первый день 5-дневной деловой поездки, проведено более 70 встреч в формате B2B между германскими и азербайджанскими компаниями.

Представители компаний Glaserei Dommnich, Ha-Be Betonchemie GmbH, HHLA International GmbH, KAESER Kompressoren SE, Kaymakci & Koll. Rechtsanwälte, Kranich Design GmbH, LCE Langen Consulting Engineering GmbH, Lumics GmbH & Co. KG and SSF Ingenieure AG активно участвовали в обсуждениях с представителями азербайджанского бизнеса, чтобы определить текущие возможности для сотрудничества.