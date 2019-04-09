Немецкие эксперты проинформируют об инвестиционных возможностях в Азербайджане

Германо-азербайджанская торговая палата представила специальный выпуск Market Analysis Azerbaijan 2019 (Анализ рынка Азербайджан-2019).

Как сообщает Report, на презентации начальник отдела анализа рынка и коммуникаций торговой палаты Нигяр Байрамлы ответила на вопросы журналистов.

По ее словам, немецкие эксперты проанализировали 14 приоритетных экономических секторов Азербайджана: "Издание увидело свет при материально-технической поддержке 11 азербайджанских и немецких компаний".

Основной целью издания является анализ приоритетных отраслей страны и информирование немецких компаний о возможностях инвестирования в Азербайджане.