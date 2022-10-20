О нас

Немат Нагдалиев: Польские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

Немат Нагдалиев: Польские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель Торговое представительство Азербайджана в странах Центральной Европы представляет здесь товары под брендом Made in Azerbaijan, участвуя с ними на разных форумах и выставках.
Бизнес
20 октября 2022 г. 12:23
Немат Нагдалиев: Польские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

Торговое представительство Азербайджана в странах Центральной Европы представляет здесь товары под брендом Made in Azerbaijan, участвуя с ними на разных форумах и выставках.

Как сообщает Report, об этом заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан торговый представитель Азербайджана в странах Центральной Европы Немат Нагдалиев.

В более чем 70 гипермаркетах Польши можно найти азербайджанскую продукцию, отметил Н.Нагдалиев. "Уже сегодня можно констатировать факт увеличения экспорта томатов из Азербайджана в Польшу. Мы видим потенциал еще большего увеличения экспорта", - сказал он.

По словам Н. Нагдалиева, есть интерес со стороны многих польских компаний. По запросам, которые поступают в торговое представительство Азербайджана, можно сделать вывод, что больше всего польские инвесторы заинтересованы в сфере сельского хозяйства и IT. Также большой интерес к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях, сообщил Нагдалиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Nemat Naghdaliyev: Polish companies interested in participating in restoration of liberated lands

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
Глава Донецкой области рассказал о ситуации на освобожденных территориях
19 октября 2022 г. 16:32
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
Сабина Алиева: Начат процесс для внесения поправок в конституционный закон об институте омбудсмена
19 октября 2022 г. 12:49
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
Генри Ван Ренс: Азербайджан является жертвой в конфликте с Арменией
15 октября 2022 г. 17:00
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
Глава фонда из Чехии: Важно увидеть правду своими глазами
15 октября 2022 г. 16:02
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
Керсти Кивирют: Все эти преступления быть расследованы и рассмотрены в судах
15 октября 2022 г. 15:41
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
Ангеле Кудайтене: Правда об произошедшем здесь должна быть доведена до мирового сообщества
15 октября 2022 г. 15:12
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi