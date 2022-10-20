Немат Нагдалиев: Польские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных земель

Торговое представительство Азербайджана в странах Центральной Европы представляет здесь товары под брендом Made in Azerbaijan, участвуя с ними на разных форумах и выставках.

Торговое представительство Азербайджана в странах Центральной Европы представляет здесь товары под брендом Made in Azerbaijan, участвуя с ними на разных форумах и выставках.

Как сообщает Report, об этом заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан торговый представитель Азербайджана в странах Центральной Европы Немат Нагдалиев.

В более чем 70 гипермаркетах Польши можно найти азербайджанскую продукцию, отметил Н.Нагдалиев. "Уже сегодня можно констатировать факт увеличения экспорта томатов из Азербайджана в Польшу. Мы видим потенциал еще большего увеличения экспорта", - сказал он.

По словам Н. Нагдалиева, есть интерес со стороны многих польских компаний. По запросам, которые поступают в торговое представительство Азербайджана, можно сделать вывод, что больше всего польские инвесторы заинтересованы в сфере сельского хозяйства и IT. Также большой интерес к участию в восстановительных работах на освобожденных территориях, сообщил Нагдалиев.