Некоторым субъектам предпринимательства предоставят льготы и привилегии

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "В ходе последних поправок, внесенных в Налоговый кодекс, были добавлены два новых понятия".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) Натиг Гасанов.

По словам Н.Гасанова, будут установлены новые критерии в связи с компаниями:

"Новые добавленные понятия это "компании-кластеры Малого и среднего бизнеса (МСБ)" - (компании-кластеры КОВ) и "участник компании-кластера МСБ" - (участник компании-кластера КОВ). На какие критерии должна отвечать "компания-кластер МСБ", какие компании могут считаться таковыми? В связи с этим в законодательстве будут определены критерии. После утверждения этих критериев, отвечающие этим критериям субъекты предпринимательства смогут использовать льготы и привилегии".