Некоторые товары, импортируемые в страну, будут облагаться 15% таможенной пошлиной

Некоторые товары, импортируемые в Азербайджан, будут облагаться 15% таможенной пошлиной.
Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет Министров внес поправки в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин“.
Согласно изменениям, лук-шалот и другие луковицы, со скорлупой и очищенные, очищенные от скорлупы лесные орехи, финики, гипс, ангидрит, некоторые керамические изделия, импортируемые в страну, будут облагаться 15% таможенной пошлиной.